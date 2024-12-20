Державне підприємство "Національні інформаційні системи" наразі проводить технічні роботи, що унеможливлює доступ до сервісів, які отримують дані з державних реєстрів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Портал Дія.

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На порталі нагадали, що застосунок не зберігає особисті дані користувачів, а лише отримує їх у реальному часі з відповідних реєстрів. Тому будь-яке оновлення цих систем автоматично впливає на доступність послуг у Дії.

Список недоступних послуг

Через оновлення реєстрів тимчасово недоступні такі ключові послуги:

Реєстрація та внесення змін для фізичних осіб-підприємців (ФОП) та товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ);

Послуги з перереєстрації автомобілів;

Бронювання працівників для критичної інфраструктури;

Сервіс "єВідновлення" для отримання компенсації за пошкоджене або знищене житло;

Отримання витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ЄДР);

Реєстрація актових записів цивільного стану (народження, смерть, шлюб тощо);

Повідомлення про пошкоджене або знищене майно;

Послуги, пов'язані з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Реєстром обтяжень рухомого майна.

Коли доступ відновлять

Зазначається, що після завершення технічних робіт доступ до всіх сервісів буде відновлено у повному обсязі. Про завершення робіт та повернення доступу до послуг користувачів повідомлять через офіційні канали та сторінки у соціальних мережах.

Рекомендації для користувачів

Громадян закликають утриматися від спроб оформлення послуг, які залежать від роботи державних реєстрів, до завершення технічних робіт. Представники Дії обіцяють оперативно інформувати про відновлення роботи всіх послуг та доступність сервісів.

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Нагадаємо, що нещодавно державні реєстри України зазнали масштабної кібератаки, що також могло вплинути на їхню стабільність та доступність.