Государственное предприятие "Национальные информационные системы" сейчас проводит технические работы, что делает невозможным доступ к сервисам, которые получают данные из государственных реестров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Портал Дія.
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На портале напомнили, что приложение не сохраняет личные данные пользователей, а только получает их в реальном времени из соответствующих реестров. Поэтому любое обновление этих систем автоматически влияет на доступность услуг в Дії.
Список недоступных услуг
Из-за обновления реестров временно недоступны следующие ключевые услуги:
- Регистрация и внесение изменений для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и обществ с ограниченной ответственностью (ООО);
- Услуги по перерегистрации автомобилей;
- Бронирование работников для критической инфраструктуры;
- Сервис "еВідновлення" для получения компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье;
- Получение выписок из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (ЕГР);
- Регистрация актовых записей гражданского состояния (рождение, смерть, брак и т.д.);
- Сообщение о поврежденном или уничтоженном имуществе;
- Услуги, связанные с Государственным реестром прав на недвижимое имущество и Реестром обременений движимого имущества.
Когда доступ восстановят
Отмечается, что после завершения технических работ доступ ко всем сервисам будет восстановлен в полном объеме. О завершении работ и возвращении доступа к услугам пользователей сообщат через официальные каналы и страницы в социальных сетях.
Рекомендации для пользователей
Граждан призывают воздержаться от попыток оформления услуг, которые зависят от работы государственных реестров, до завершения технических работ. Представители Дії обещают оперативно информировать о восстановлении работы всех услуг и доступность сервисов.
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Напомним, что недавно государственные реестры Украины подверглись масштабной кибератаке, что также могло повлиять на их стабильность и доступность.