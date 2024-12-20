По словам Стефанишиной, все данные, которые находились в реестрах Министерства юстиции, сохранены и будут полностью восстановлены, передает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Реестры будут восстановлены, все данные будут восстановлены. Это вопрос времени,

– отметила Стефанишина утром 20 декабря в комментарии для Интерфакс-Украина.

Также Стефанишина отметила, что получила информацию от Председателя Госслужбы специальной связи и защиты информации об отсутствии подтверждений утечки персональных данных.

Комментарий СБУ

В то же время как отмечает NV, и.о. руководителя департамента кибербезопасности СБУ Владимир Карастелев сообщил, что сейчас продолжаются соответствующие исследования.

Мы пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о возможной утечке данных,

– отметил Карастелев.

По его словам, после завершения анализа и сбора необходимых данных СБУ предоставит полную информацию.

Что восстановят первым

Стефанишина сообщила, что в первую очередь будет восстановлено три основные реестры, которые подверглись поражению в результате кибератаки:

Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;

Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей;

Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременений.

Министр отметила, что время первоочередного восстановления этих реестров составит ориентировочно до двух недель.

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Кибератака на госреестр

Напомним, что 19 декабря Украина подверглась самой масштабной за последнее время кибератаке со стороны России. В результате целенаправленной атаки была временно остановлена работа нескольких ключевых государственных реестров. Это повлекло перебои в работе электронных сервисов и сделало невозможным доступ к ряду услуг.

Основной целью атаки было нарушение работы критически важной инфраструктуры Украины. Специалисты по кибербезопасности работают над постепенным восстановлением реестров и обещают обеспечить защиту от подобных вмешательств в будущем.