Для антарктических экспедиций: Украина приобретет ледокол

Кабинет Министров выделил деньги на приобретение научно-исследовательского судна – ледокола. Его будут использовать для украинских антарктических экспедиций.

Деньги выделят через перераспределение некоторых расходов госбюджета, предусмотренных Министерству образования и науки на 2021 год. Соответствующее решение одобрили на заседании правительства 7 июля.

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Теперь решение Кабмина должен утвердить парламентский комитет по вопросам бюджета. Следующий шаг – покупка судна.

Для чего Украине ледокол

По словам главы МОН Сергея Шкарлета, ранее Украина имела немалые достижения и наработки в области морских исследований. Однако последние 20 лет наши возможности были ограничены отсутствием научно-исследовательских судов ледового класса.

Океанографический ледокол позволит украинским ученым вернуться к исследованиям Мирового океана. В перспективе – работать не только в Антарктиде, но и в Арктике.

Решит логистические проблемы

Собственное судно также поможет решить логистические проблемы на станции "Академик Вернадский". Ведь добраться до нее можно лишь морским путем и только в короткий период антарктического лета – когда океан не скован льдом.

Для доставки экспедиций и грузов Украина ежегодно нанимает иностранные суда.

Зимой 2021 года президент Владимир Зеленский говорил, что государство сделает все, чтобы решить вопрос с проездом ученых на станцию.



Для чего Украине ледокол / Фото МОН