Гроші виділять через перерозподіл деяких видатків держбюджету, передбачених Міністерству освіти та науки на 2021 рік. Відповідне рішення схвалили на засіданні уряду 7 липня.
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Тепер рішення Кабміну має затвердити парламентський комітет з питань бюджету. Наступний крок – купівля судна.
Для чого Україні криголам
За словами очільника МОН Сергія Шкарлета, раніше Україна мала чималі здобутки та напрацювання у галузі морських досліджень. Однак останні 20 років наші можливості були обмежені відсутністю науково-дослідних суден льодового класу.
Океанографічний криголам дозволить українським вченим повернутись до досліджень Світового океану. У перспективі – працювати не тільки в Антарктиді, а й в Арктиці.
Розв'яже логістичні проблеми
Власне судно також допоможе розв'язати логістичні проблеми на станції "Академік Вернадський". Адже добратися до неї можна лише морським шляхом і тільки в короткий період антарктичного літа – коли океан не скутий кригою.
Для доставляння експедицій та вантажів Україна щороку наймає іноземні судна.
Для чого Україні криголам / Фото МОН