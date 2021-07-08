Гроші виділять через перерозподіл деяких видатків держбюджету, передбачених Міністерству освіти та науки на 2021 рік. Відповідне рішення схвалили на засіданні уряду 7 липня.

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Тепер рішення Кабміну має затвердити парламентський комітет з питань бюджету. Наступний крок – купівля судна.

Для чого Україні криголам

За словами очільника МОН Сергія Шкарлета, раніше Україна мала чималі здобутки та напрацювання у галузі морських досліджень. Однак останні 20 років наші можливості були обмежені відсутністю науково-дослідних суден льодового класу.

Океанографічний криголам дозволить українським вченим повернутись до досліджень Світового океану. У перспективі – працювати не тільки в Антарктиді, а й в Арктиці.

Розв'яже логістичні проблеми

Власне судно також допоможе розв'язати логістичні проблеми на станції "Академік Вернадський". Адже добратися до неї можна лише морським шляхом і тільки в короткий період антарктичного літа – коли океан не скутий кригою.

Для доставляння експедицій та вантажів Україна щороку наймає іноземні судна.

Зверніть увагу! Взимку 2021 року президент Володимир Зеленський казав, що держава зробить все, аби вирішити питання з добиранням вчених на станцію.



Для чого Україні криголам / Фото МОН