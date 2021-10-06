Украина присоединится к программе "Горизонт Европа": какие это откроет возможности

Кабинет Министров одобрил проект распоряжения президента, который даст возможность Украине заключить еще одно соглашение с Евросоюзом. Оно будет касаться участия в европейской программе научных исследований и инноваций – "Горизонт Европа".

О том, что правительство на заседании 6 октября поддержало присоединение Украины к одной из программ ЕС, в сети сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте также Весомое достижение: научные эксперименты украинских школьников попадут на МКС

Украина присоединится к программе "Горизонт Европа"

Кабмин одобрил проект распоряжения президента Владимира Зеленского, который позволит Украине подписать соглашение с ЕС об участии в "Горизонт Европы" – европейской программе исследований и инноваций.

Участие в этой программе означает сотрудничество во всех научных сферах: от медицины до космоса,

– отметил Шмыгаль.

По его словам, это также дополнительные финансовые возможности для научных учреждений и обмен опытом для украинских ученых.

Программа "Горизонт Европа": что о ней известно

"Горизонт Европа" – программа Евросоюза с общим бюджетом примерно в 100 миллиардов евро, которая направлена на содействие достижению единого европейского научного пространства и инновационного союза. Она рассчитана на период 2021 – 2027 годов.

Ее основной целью является коллаборация между европейскими странами и странами-партнерами с целью преодоления новых вызовов, вызванных проблемой изменения климата, началом четвертой промышленной революции и преодолением последствий пандемии COVID-19.

Программа направлена на поддержку научных исследований, разработку инновационных решений, развитие малого и среднего бизнеса в рамках совместных международных проектов и участия в программах обмена со странами ЕС.

Премьер сообщил и о планах заключения соглашения относительно участия Украины в программе "Евроатом", которая касается исследований и обучения в сфере атомной энергетики.

Источник: ЕОНТЦ

Текст публикации Дениса Шмыгаля:

Украина присоединится к программе "Горизонт Европа".

Правительство одобрило проект распоряжения Президента, который даст возможность Украине заключить соглашение с ЕС об участии в европейской программе исследований и инноваций.

Участие в этой программе означает сотрудничество во всех научных сферах: от медицины до космоса. Это дополнительные финансовые возможности для наших научных учреждений и обмен опытом для украинских ученых.

Также планируется заключение соглашения об участии Украины в программе "Евроатом", которая касается исследований и обучения в сфере атомной энергетики.