Украина присоединится к зоне роуминга ЕС, – Еврокомиссия

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что Украина присоединится к зоне роуминга ЕС.

Об этом Урсула объявила во время обращения "О положении Союза" в Европарламенте, которое транслировали в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Мы введем Украину в нашу свободную европейскую зону роуминга. Пора это сделать,

– сказала она

После Совета ассоциации Украина-ЕС по итогам заседания 5 сентября ЕС подчеркнул свое обязательство изучить возможности долгосрочной договоренности об отмене платы за роуминг между ЕС и Украиной.

К слову, президент сообщила сегодня, что собирается в Киев. И одной из тем для обсуждений с президентом Владимиром Зеленским будет введение Украины в зону бесплатного европейского роуминга.

В июле в Европе продолжили бесплатный роуминг для украинцев, однако это является исключением, которое может прекратить действовать в любое время.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Украина планирует в скором времени присоединиться к роуминговому пространству ЕС.

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. Сейчас около 70 европейских операторов предоставляют украинцам бесплатный роуминг. С нашей стороны заявление поддерживают Киевстар, Vodafone и lifecell.