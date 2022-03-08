Украина призвала Россию согласовать ряд гуманитарных маршрутов

Украина разработала маршруты для гуманитарных коридоров по ряду направлений, чтобы эвакуировать людей. Их уже послали российской стороне, а также Красному Кресту.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Соответствующее заявление она сделала 8 марта, пишет 24 канал.

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О каких маршрутах говорится:

Волноваха – Запорожье;

Мариуполь – Запорожье;

Киев и область в направлении к западным регионам;

Харьков и область в направлении к западным регионам.

"Призываем Россию безотлагательно согласовать указанные маршруты и обеспечить постоянный режим прекращения огня по этим маршрутам", – подчеркнула Верещук.

Гуманитарный коридор для Сум

Кроме этого, по словам министра, 8 марта должен заработать гуманитарный коридор для Сум. В период с 9:00 до 21:00 Украина объявляет по маршруту из города режим тишины.

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