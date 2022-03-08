Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Відповідну заяву вона зробила 8 березня, пише 24 канал.

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Про які маршрути мовиться:

Волноваха – Запоріжжя;

Маріуполь – Запоріжжя;

Київ та область у напрямку західних регіонів;

Харків та область у напрямку західних регіонів.

"Закликаємо Росію невідкладно погодити вказані маршрути і забезпечити сталий режим припинення вогню за цими маршрутами", – наголосила Верещук.

Гуманітарний коридор для Сум

Крім цього, за словами міністерки, 8 березня повинен запрацювати гуманітарний коридор для міста Суми. У період з 9:00 до 21:00 Україна оголошує за маршрутом з міста режим тиші.

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