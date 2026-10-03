Гражданские там в ловушке: Украина призывает ОБСЕ добиться от России гуманитарного доступа к Олешкам

Украина призвала государства-участники ОБСЕ задействовать все дипломатические каналы, чтобы добиться от России обеспечения безопасного гуманитарного доступа к временно оккупированным Олешкам и эвакуации гражданского населения. В настоящее время в блокированном городе в условиях критической нехватки продовольствия и медикаментов остаются около 2 тысяч человек, среди которых 50 детей.

С соответствующим заявлением на заседании Постоянной Рады ОБСЕ выступил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Юрий Витренко.

Украина требует гуманитарного доступа к Олешки

Витренко подчеркнул, что Москва должна предоставить гарантии безопасности для локальной гуманитарной паузы и обеспечить беспрепятственный доступ ООН, МККК и других международных организаций.

По словам украинского дипломата, город полностью блокирован российскими оккупационными силами, а его жители оказались в ловушке без стабильного доступа к электроэнергии, воде, газу и медицинской помощи. До полномасштабного вторжения в Олешках проживали около 24 тысяч человек.

Последняя регулярная доставка продовольствия в Олешки состоялась 26 мая. После того как закончились овощи, которые людям удалось вырастить летом, многие жители были вынуждены готовить и есть сорняки,

– сказал Витренко.

Он также подчеркнул, что российские военные препятствуют выезду местных жителей и используют гражданских лиц в качестве живого щита вблизи своих боевых позиций.

Из-за отсутствия безопасного наземного доступа украинская сторона вынуждена доставлять самые необходимые вещи с помощью дронов. В частности, 27 сентября украинские тяжелые беспилотники сбросили около 4 тонн продовольствия и медикаментов в 100 точках по всей территории города.

"Эта операция спасла жизни. Она также демонстрирует абсурдность и жестокость ситуации: в 2026 году еду и лекарства приходится сбрасывать с беспилотных летательных аппаратов в оккупированный европейский город, потому что обычный гуманитарный доступ заблокирован", – заявил глава украинской миссии при ОБСЕ.

Дипломат подчеркнул, что использование дронов позволяет лишь выиграть время, но не способно заменить полноценный гуманитарный коридор и безопасную эвакуацию. Позицию Украины поддержала и директор БДИПЛ ОБСЕ Мария Телалиан, которая призвала срочно обеспечить проход для всех желающих покинуть город.

Как уже сообщалось, по данным украинской разведки, российские оккупанты в Олешках снимают пропагандистские видеоролики. Местных жителей будут заставлять говорить на камеру, что они счастливы, сыты и благодарны российским оккупантам.