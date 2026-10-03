З відповідною заявою на засіданні Постійної ради ОБСЄ виступив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко.

Україна вимагає гуманітарного доступу до Олешок

Вітренко наголосив, що Москва повинна надати гарантії безпеки для локальної гуманітарної паузи та забезпечити безперешкодний доступ ООН, МКЧХ й інших міжнародних організацій.

За словами українського дипломата, місто повністю заблоковане російськими окупаційними силами, а його жителі опинилися в пастці без стабільного доступу до електроенергії, води, газу та медичної допомоги. До повномасштабного вторгнення в Олешках проживали близько 24 тисяч людей.

Остання регулярна доставка продовольства до Олешок відбулася 26 травня. Після того як закінчилися овочі, які людям вдалося виростити влітку, багато жителів були змушені готувати та їсти бур'ян,

– сказав Вітренко.

Він також підкреслив, що російські військові перешкоджають виїзду місцевих мешканців і використовують цивільних як живий щит поблизу своїх бойових позицій.

Через відсутність безпечного наземного доступу українська сторона змушена доставляти найнеобхідніші речі за допомогою дронів. Зокрема, 27 вересня українські важкі безпілотники скинули близько 4 тонн продовольства та медикаментів у 100 точках по всій території міста.

"Ця операція врятувала життя. Вона також демонструє абсурдність і жорстокість ситуації: у 2026 році їжу та ліки доводиться спускати з безпілотних літальних апаратів в окуповане європейське місто, тому що звичайний гуманітарний доступ заблокований", – заявив очільник української місії при ОБСЄ.

Дипломат наголосив, що використання дронів дозволяє лише виграти час, але не здатне замінити повноцінний гуманітарний коридор та безпечну евакуацію. Позицію України підтримала й директорка БДІПЛ ОБСЄ Марія Телаліан, яка закликала терміново забезпечити прохід для всіх охочих залишити місто.

Як уже повідомлялося, за даними української розвідки, російські окупанти готують пропагандистські відеоролики в Олешках. Місцевих жителів змушуватимуть казати на камеру, що вони щасливі, ситі й вдячні російським окупантам.