Російському цинізму немає меж, зауважив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Що задумали окупанти в Олешках

Сибіга зауважив, що спершу росіяни захоплюють місто, відрізають цивільним шляхи виїзду й блокують гуманітарну допомогу, а потім – змушують місцевих жителів грати в постановних пропагандистських відео.

Це черговий крок у багатотижневій огидній пропагандистській кампанії Росії, яка заперечує будь-які проблеми в Олешках і стверджує, що гуманітарної катастрофи там немає,

– зазначив міністр.

Він закликав міжнародну спільноту та всі профільні міжнародні організації посилити тиск на Москву й вимагати від російських окупантів негайно припинити облогу Олешок.

З боку України Сили оборони докладають всіх зусиль для порятунку людей, включно з нещодавньою доставкою гуманітарної допомоги важкими дронами.

"Кожен день має значення для порятунку людей, які там голодують і помирають. Закликаємо наших міжнародних партнерів діяти вже зараз і вимагати негайного гуманітарного доступу, щоб покласти край цій трагедії", – додав Сибіга.

Нагадаємо, що, за повідомленнями МВА, в Олешки продукти не завозили з травня, а людям доводиться їсти собак.

Водночас українські військові у співпраці з Херсонською ОВА налагодили повітряний міст для забезпечення провізією заблокованих жителів Олешок. Захисники переправляють продукти безпілотниками, щоб врятувати від голоду цивільних.