Украина призывает партнеров осудить пиратскую деятельность России в Черном море

1 марта 2022 , 06:42
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Источник:

Кабинет министров Украины

МИД Украины заявило, что вооруженная агрессия России против нашего государства с моря сопровождается пиратской деятельностью ее флота. В частности в территориальных водах и исключительной морской экономической зоне Украины.

Напомним, что россияне незаконно захватили поисково-спасательное судно "Сапфир", судно "Афина" и судно "Принцесса Николь".

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Украина предостерегла других

Из-за до сих пор длительных пиратских актов ВМФ России и разбойных действий в море отношении гражданских судов – Украина призвала всех национальных и иностранных моряков и судовладельцев соблюдать предельную безопасность в Черном и Азовском морях.

Украина уже разослала такое "навигационное донесение" через каналы международной автоматизированной службы передачи на суда навигационных предупреждений (НАВТЕКС).

Требование реакции

Также наше государство призвало стран-партнеров немедленно осудить пиратство России в Черном море. В то же время настояло решительно отреагировать на него, чтобы прекратить морской разбой страны-оккупанта.

Пиратство России в территориальных водах Украины

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Автор: Олена Данилів