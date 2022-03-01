Украина призывает партнеров осудить пиратскую деятельность России в Черном море

МИД Украины заявило, что вооруженная агрессия России против нашего государства с моря сопровождается пиратской деятельностью ее флота. В частности в территориальных водах и исключительной морской экономической зоне Украины.

Напомним, что россияне незаконно захватили поисково-спасательное судно "Сапфир", судно "Афина" и судно "Принцесса Николь".

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Украина предостерегла других

Из-за до сих пор длительных пиратских актов ВМФ России и разбойных действий в море отношении гражданских судов – Украина призвала всех национальных и иностранных моряков и судовладельцев соблюдать предельную безопасность в Черном и Азовском морях.

Украина уже разослала такое "навигационное донесение" через каналы международной автоматизированной службы передачи на суда навигационных предупреждений (НАВТЕКС).

Требование реакции

Также наше государство призвало стран-партнеров немедленно осудить пиратство России в Черном море. В то же время настояло решительно отреагировать на него, чтобы прекратить морской разбой страны-оккупанта.

Пиратство России в территориальных водах Украины

ВМС России 26 февраля закрыли район в северо-западной части Черного моря для якобы "контртеррористической операции". Они заявили, что пребывание кораблей и судов в этом районе будет расцениваться, как террористическая угроза.

В тот же день в Министерстве внутренних дел Украины подтвердили фактическое блокирование Россией двух морей. Кроме того, заявили, что оккупанты готовятся к морской войне с Украиной.

Вечером 26 февраля рашистский оккупант захватил украинское судно "Сапфир" у острова Змеиный. Позже стало известно, что враги завладели еще двумя нашими судами – "Афиной" и "Принцессой Николь".