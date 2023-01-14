Чтобы вернуть безопасность и справедливость: Украина призвала Совбез ООН поддержать формулу мира

Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова на заседании Совбеза ООН призвала государства ООН поддержать украинскую формулу мира.

Она подчеркнула, что Владимир Зеленский инициировал Формулу мира, чтобы ответить на сиюминутные вызовы. Джапарова напомнила, что она состоит из 10 пунктов, которые "способны вернуть безопасность и справедливость Украине и всему миру".

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Мы призываем все ответственные государства поддержать и продвигать Формулу мира,

– заявила она.

Что сказала Джапарова в ООН

Замминистра выразила сожаление, что "посланник зла – представитель России Василий Небензя – все еще находится в кресле постоянного члена Совбеза ООН".

Джапарова отметила, что формула базируется на целях и принципах Устава ООН и направлена на обеспечение продовольственной, радиационной, ядерной и энергетической безопасности, противодействие экоциду и недопущение повторения агрессии в будущем.

Замглавы МИД заявила, что Россия уже ощутила влияние санкций, поскольку в ее армии заканчиваются современные вооружения и боеприпасы.

Напомнила о санкциях

Для окончательного поражения России и победы демократии необходимо усилить секторальные санкции, имеющие важное экономическое значение для агрессора. А именно – утвердить полное нефтяное и газовое эмбарго и отключить российские банки от мировой финансовой системы.

– сказала Джапарова.

Также она в очередной раз призвала ООН направить в Украину экспертов для расследования поставок беспилотных летательных аппаратов из Ирана в Россию, подчеркнув, что "промедление подрывает доверие к Совету Безопасности как таковому, а также его способности обеспечить выполнение собственных решений".

Она подчеркнула, что общая сумма ущерба, нанесенного гражданской и критической инфраструктуре Украины, превышает 127 миллиардов долларов.

Замминистра упомянула о необходимости создать специальный трибунал для привлечения российских чиновников к ответственности за преступление агрессии.