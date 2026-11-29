Воздушные силы ВСУ впервые продемонстрировали шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C, который Украина использует для поиска воздушных целей. Самолет оснащен радаром Erieye, способным обнаруживать объекты на расстоянии более 450 километров.

Самолет Saab 340 AEW&C попал в семиминутное видео об украинских радиотехнических войсках, которое было опубликовано на YouTube-канале Воздушных сил ВСУ.

Украина впервые показала Saab 340 AEW&C

Самолет способен передавать данные истребителям и подразделениям противовоздушной обороны. Это позволяет военным своевременно выявлять угрозы и координировать действия по их перехвату.

Украина использует шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C для контроля воздушного пространства и обнаружения вражеских целей. Его главная особенность – радар Erieye, способный обнаруживать воздушные объекты на расстоянии более 450 километров. Благодаря этому самолет может помогать истребителям и подразделениям противовоздушной обороны своевременно реагировать на угрозы.

Военно-воздушные силы продемонстрировали Saab 340 AEW&C: смотрите видео

Saab 340 AEW&C создан на базе шведского двухмоторного пассажирского самолета Saab 340. Над его фюзеляжем расположена специальная радиолокационная антенна, которая сканирует воздушное пространство электронным способом и может одновременно сопровождать сотни целей.

Особенно важна способность обнаруживать низколетящие объекты, в частности крылатые ракеты, которые наземным радарам сложнее заметить из-за радиогоризонта. На борту работают летный экипаж и операторы, которые анализируют информацию и передают ее другим подразделениям.

Швеция объявила о передаче Украине двух таких самолетов в мае 2024 года, а в сентябре 2026 года Минобороны подтвердило, что Saab 340 AEW&C выполняет боевые задачи в украинском небе. Самостоятельно сбивать ракеты самолет не может, однако он помогает создавать более целостную картину воздушной обстановки и координировать работу украинской авиации и ПВО.

19 и 20 ноября Воздушные силы Украины провели совместные учения с летчиками и наземными пунктами управления стран Коалиции желающих. В ходе учений отрабатывалась совместимость протоколов планирования и выполнения воздушных миссий над Украиной.

К учениям были привлечены более 20 самолетов из Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландов, Швеции и Турции. Они выполняли задачи в воздушном пространстве стран НАТО, в то время как украинские пилоты действовали над Украиной на истребителях F-16 и самолете Saab 340 AEW&C.

Основной целью учений была отработка координации, взаимодействия и связи для будущих совместных воздушных миссий и операций. В Воздушных силах также подчеркнули, что учения продемонстрировали готовность партнеров поддерживать Украину и взаимодействовать в соответствии со стандартами НАТО.

В то же время учения совпали по времени с массированной российской ракетно-дроновой атакой. После ее отражения, в ходе которого украинские пилоты F-16 сбили множество российских крылатых ракет, экипажи и специалисты по боевому управлению вернулись к выполнению учебных задач.

Напомним, что для эффективной защиты воздушного пространства Украине нужны как узкопрофильные пилоты на конкретные самолеты, так и специалисты с универсальным опытом. В Воздушных силах ВСУ параллельно подготавливают преподавателей и обучают молодежь.