Літак Saab 340 AEW&C потрапив у семихвилинне відео про українські радіотехнічні війська, яке опублікували на YouTube-каналі Повітряних сил ЗСУ.

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Україна вперше показала Saab 340 AEW&C

Літак здатний передавати винищувачам і підрозділам протиповітряної оборони. Це дає змогу військовим завчасно виявляти загрози та координувати дії для їх перехоплення.

Україна використовує шведський літак дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340 AEW&C для контролю повітряного простору та виявлення ворожих цілей. Його головна особливість – радар Erieye, здатний виявляти повітряні об'єкти на відстані понад 450 кілометрів. Завдяки цьому літак може допомагати винищувачам і підрозділам протиповітряної оборони завчасно реагувати на загрози.

Повітряні сили продемонстрували Saab 340 AEW&C: дивіться відео

Saab 340 AEW&C створили на базі шведського двомоторного пасажирського літака Saab 340. Над його фюзеляжем розташована спеціальна радарна антена, яка сканує повітряний простір електронним способом і може одночасно супроводжувати сотні цілей.

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Особливо важливою є здатність виявляти низьколетючі об'єкти, зокрема крилаті ракети, які наземним радарам складніше помітити через радіогоризонт. На борту працюють льотний екіпаж та оператори, які аналізують інформацію і передають її іншим підрозділам.

Швеція оголосила про передачу Україні двох таких літаків у травні 2024 року, а у вересні 2026 року Міноборони підтвердило, що Saab 340 AEW&C виконує бойові завдання в українському небі. Самостійно збивати ракети літак не може, однак він допомагає створювати ціліснішу картину повітряної обстановки та координувати роботу української авіації й ППО.

19 та 20 листопада Повітряні сили України провели спільне тренування з авіаторами та наземними пунктами управління країн Коаліції охочих. Під час навчань відпрацьовували сумісність протоколів планування та виконання повітряних місій над Україною.

До тренування залучили понад 20 літаків Великої Британії, Франції, Бельгії, Нідерландів, Швеції та Туреччини. Вони виконували завдання у повітряному просторі країн НАТО, тоді як українські пілоти працювали над Україною на винищувачах F-16 та літаку Saab 340 AEW&C.

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Основною метою навчань було відпрацювання координації, взаємодії та зв'язку для майбутніх спільних повітряних місій і операцій. У Повітряних силах також наголосили, що тренування продемонструвало готовність партнерів підтримувати Україну та взаємодіяти за стандартами НАТО.

Водночас навчання збіглися в часі з масованою російською ракетно-дроновою атакою. Після її відбиття, під час якого українські пілоти F-16 збили багато російських крилатих ракет, екіпажі та фахівці бойового управління повернулися до виконання тренувальних завдань.

Нагадаємо, Україні для ефективного захисту неба потрібні як вузькопрофільні пілоти на конкретні борти, так і фахівці з універсальним досвідом. У Повітряних силах ЗСУ паралельно готують викладачів та навчають молодь.