Украина продолжает бороться за крымскотатарский народ и возвращение Крыма

Война России против Украины началась именно с оккупации Крыма. Тогда, уже кажется в далеком 2014-м, Россия начала свои захватнические действия, которые продолжаются до сих пор.

Преступление против человечества

Из-за русской агрессии крымскотатарский народ вынужден был покидать свой родной дом.

Читайте также Россия продолжает практику геноцида, начатую в ХХ веке

Уже не в первый раз. До этого во времена Второй мировой, 18-20 мая 1944 года советская власть проводила массовую депортацию крымских татар.

Это было прямое преступление против коренного народа, к которому СССР прибегал многочисленные разы. Среди обоснований депортации — полное вранье о дезертирстве и коллаборационизме.

В результате насильственных действий погибли тысячи крымских татар, а другим запрещали вернуться домой на свою землю десятки лет. Заселяя территорию Крыма россиянами.

Крым – это Украина

Анексия Крыма актуализировала проблему коренного народа полуострова.

Украина сегодня продолжает бороться за крымскотатарский народ и возвращение АР Крым в Украину. Верим, что со временем это обязательно произойдет.

Крым – это Украина! Вечная память всем жертвам геноцида крымскотатарского народа!

Эвакуация раненых из Азовстали: все, что нужно знать – смотрите видео: