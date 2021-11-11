Украина продолжает экспортировать металлолом ускоренными темпами, – эксперт

Ломозаготовительные компании за 10 месяцев 2021 года экспортировали из Украины свыше 500 тысяч т металлолома, что в 15 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тем самым спровоцировав дефицит этого сырья на внутреннем рынке.

Об этом изданию сообщил экономист Валерий Клочок.

В текущем году экспортеры украинского металлолома бьют рекорды. Уже из страны вывезено полмиллиона тонн стратегического сырья. Это в 15 раз больше, чем за тот же период 2020. Т.е., каждая шестая тонна украинского металлолома уже вывезена из страны,

– сказал он.

По его словам, темпы экспорта лома не снижаются.

"Мы уже можем говорить, что экспорт составил 48 тысяч т. Это даже больше, чем в сентябре. Кабинету министров Украины необходимо срочно остановить бесконтрольный вывоз стального лома, без которого не смогут работать металлургические заводы", – отметил эксперт.

Клочок сообщил, что в мире наблюдается глобальный дефицит лома и все страны пытаются оставить его у себя.

"Евросоюз до конца года собирается ввести запрет на экспорт металлолома, Россия повышает экспортную пошлину. А ведь это наши соседи, соответственно, крупнейшие импортеры, например Турция, придут в Украину и еще больше обескровят нашу металлургию", – подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что выплавка стали без металлолома невозможна технологически.

"Украинские металлурги остаются без сырья – для того, чтобы на этом сырье работали металлурги в других странах", – объяснил эксперт.

По его словам, такая ситуация недопустима и требует немедленного реагирования со стороны Кабмина.

"Только временный запрет на экспорт лома или радикальное повышение экспортной пошлины может предотвратить остановку украинской металлургии", – резюмировал аналитик.