Про це виданню повідомив економіст Валерій Клочок.

Цього року експортери українського металобрухту б'ють рекорди. Вже з країни вивезено півмільйона тонн стратегічної сировини. Це в 15 разів більше, ніж за той же період 2020. Тобто кожну шосту тонну українського металобрухту вже вивезено з країни,

– сказав він.

За його словами, темпи експорту брухту не знижуються.

"Ми вже можемо говорити, що експорт складає 48 тисяч тонн. Це навіть більше, ніж у вересні. Кабінету Міністрів України необхідно терміново зупинити безконтрольне вивезення сталевого брухту, без якого не зможуть працювати металургійні заводи", – зазначив експерт.

Клочок повідомив, що у світі спостерігається глобальний дефіцит брухту і всі країни намагаються залишити його у себе.

"Євросоюз до кінця року збирається запровадити заборону на експорт металобрухту, Росія підвищує експортне мито. Адже це наші сусіди, відповідно, найбільші імпортери, наприклад Туреччина, прийдуть в Україну і ще більше знекровлять нашу металургію", – наголосив він.

Експерт нагадав, що виплавка сталі без металобрухту неможлива технологічно.

"Українські металурги залишаються без сировини – для того, щоб на цій сировині працювали металурги в інших країнах", – пояснив експерт. За його словами, така ситуація є неприпустимою і вимагає негайного реагування зі сторони Кабміну.

"Лише тимчасова заборона на експорт брухту чи радикальне підвищення експортного мита може запобігти зупинці української металургії", – резюмував аналітик.