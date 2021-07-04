Гордимся, вы объединили всю страну: политики поблагодарили Украину за выступление на Евро-2020

В 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины разгромно проиграла Англии со счетом 0:4. Правда, "сине-желтые" уже достигли многого, оказавшись в восьмерке лучших команд Европы. Это отмечают украинские чиновники и политики.

Украинские политики также болели всем сердцем за украинскую сборную. По их словам, "сине-желтые" – молодцы, поскольку "подарили Украине футбольный праздник". Более того, объединили всю страну.

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Украина на Евро-2020: реакция политиков

Премьер Денис Шмыгаль заметил, что покидаем Евро-2020 в восьмерке лучших.

Спасибо нашим ребятам за то, что подарили Украине этот футбольный праздник. Самые крупные победы у нас – еще впереди,

– отметил он в телеграме.

Мэр Львова Андрей Садовый в фейсбуке поблагодарил украинских ребят и тренера Андрея Шевченко. По его словам, попав в четвертьфинал, Украина почувствовала вкус победы.

"Вы объединили всю страну. Все, что после, – назовем опытом для следующих побед. Слава Украине!" – заявил Садовый.

Киевский городской председатель Виталий Кличко также выразил поддержку украинским футболистам. Он отметил, что игра против одной из сильнейших сборных не только Европы, но и мира, была для украинцев испытанием.

Сборная Украины, впервые вышла в четвертьфинал Евро, показала силу духа и волю к победе. И показала потенциал команды. Путь к великим свершениям невозможен без поражений и разочарований. Они дают опыт, закаляют волю и настраивают на совершенствование мастерства,

– говорит мэр Киева.

Чиновник добавил, главное – не то, упал ты или нет. Главное – смог ли ты потом подняться и достойно идти дальше.

"К победе! Слава Украине! Героям слава!" – подытожил Кличко.

Нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев сказал огромное спасибо за характер, волю и достойный результат.

"Гордимся вами, ребята", – констатировал парламентарий.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак назвал сборную Украины "героями, которые самоотверженно боролись в течение всего чемпионата. Но где-то не хватило удачи. Ведь Англия была единственной командой на турнире, кто еще не пропустил ни одного мяча в свои ворота. И поэтому играть было вдвое тяжелее .

"До домашнего Евро-2012 мы не играли в финальных стадиях, но этот чемпионат Европы стал для нас третьим подряд. И мы показали крутой результат! Выход в 1/4 финала – уже большой успех, которого не было бы без тяжелой работы", – отметил он.

Ермак добавил, что вся Украина поддерживала украинскую сборную в едином болельщицком порыве.

Нас было больше чем 40 миллионов и мы были едиными. В следующий раз вернемся сильнее!

– резюмировал руководитель Офиса Президента.

Слова поддержки и благодарности за игру на Евро-2020 выразили и в Минобороны и Украинской ассоциации футбола. Последние отметили, что "мы написали новую историю".



Благодарность УАФ сборной Украины за выступление на Евро-2020 / Скриншот 24 канала

Поблагодарила Украину и посол Великобритании

Диппредставительница Великобритании Мелинда Симмонс отмечала, что играли большие друзья – Англия и Украина.

Интересно, что просматривала она матч в Одессе. До начала противостояния госпожа посол отметила, что гордится выходом как англичан, так и украинцев в четвертьфинал.