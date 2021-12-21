Поскольку энергоблок отключили, Украина попросила дополнительные мегаты у Словакии. Речь идет о 300 мегаватт-часах.

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Что с работой ТЭС

Бурштынская ТЭС продолжает работать в штатном режиме. Работают 10 из 11 энергоблоков. Ремонтники возобновляют работу энергоблока №1. В настоящее время станция несет нагрузку 1330 мегаватт.

"Экономическая правда" пишет, что такая ситуация на ТЭС произошла из-за аварийной разгрузки блоков № 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12 и отсутствия резервов.

Помощь Словакии уже просили

В ноябре 2021 года "Укрэнерго" просило аварийную помощь из Словакии. Причина в том, что на Бурштынской ТЭС сразу 7 блоков были на ремонте.

Дело в том, что объединенная энергосистема Украины синхронизирована только с системами России, Беларуси и Молдовы. Исключение составляет "остров Бурштынской ТЭС", синхронизированный с объединенной системой ЕС. Поэтому аварийную помощь оказала Словакия.

Обратите внимание! Вблизи Бурштына жители стали свидетелями почернения верхнего слоя снега. Предполагали, что такое явление возможно из-за проблем на местной ТЭС, но там отрицали свою причастность. Впоследствии в правительстве заявили, что проведут проверку.

Текст поста со страницы Бурштынской ТЭС:

Каково положение дел на Бурштынской ТЭС? Вашему вниманию – краткая справка.

По состоянию на 21.12.2021:

ДТЭК Бурштынская ТЭС продолжает работать в штатном режиме.

Ремонтные бригады Галремэнерго и Интергергосервиса возобновляют работу энергоблока №1.

Сегодня свои МВт готовы отпускать 10 из 11 энергоблоков.

В ночь с 20 на 21 декабря энергетикам пришлось оперативно устранять обнаруженные дефекты на энергоблоке №7, поэтому для стабильного обеспечения украинцев теплом и электроэнергией мы подстраховались дополнительными мегаваттами из Словакии. В настоящее время станция несет погрузку 1330 МВт.

В работе энергоблоки №2,4,5,6,7,8,9,10,11 и 12, которые снабжают электроэнергией Бурштынский энергоостров.