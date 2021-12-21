У листопаді 2021 року "Укренерго" просило аварійну допомогу зі Словаччини. Причина полягала у тому, що на Бурштинській ТЕС одразу 7 блоків були на ремонті.

Річ у тім, що об'єднана енергосистема України синхронізована лише з системами Росії, Білорусі та Молдови. Виняток становить "острів Бурштинської ТЕС", який синхронізований з об'єднаною системою ЄС. Саме тому аварійну допомогу надала Словаччина.