Украина просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва ракет в Польше

Алексей Данилов заявил, что Украина выступила за совместное расследование падения ракет в Польше. Более того, Киев готов предоставить доказательства российского следа в этом инциденте.

Украина ожидает от партнеров информации о том, на основании чего они решили, что в Польше упала ракета украинского ПВО. Отметим, что про падение украинской ракеты говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Выступаем за совместное изучение инцидента с падением ракеты в Польше. Готовы передать имеющиеся у нас доказательства русского следа. Ожидаем от партнеров информацию, на основании которой был сделан вывод о том, что речь идет о ракете украинского ПВО,

– заявил Данилов.

Кроме того, Украина просит предоставить неотложный доступ к месту падения ракеты представителям нашего Министерства обороны и Госпогранслужбы.

Чья была ракета: мнение партнеров

На брифинге, который состоялся 16 ноября, Столтенберг заявил, что в Польше упала украинская ракета, которую силы ПВО запустили, чтобы сбить российский смертоносный снаряд. По данным СМИ, такое мнение придерживается и президент США Джо Байден. При этом генсек НАТО подчеркнул, что Украина не виновата в случившемся. Вина за гибель 2 человек лежит в России.

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Североатлантический союз планирует усилить системы ПВО на восточном фланге в ответ на инцидент с ракетами.

Кстати, президент Польши Анджей Дуда также заявил, что ракета, вероятно, была от украинского ПВО, но была изготовлена ​​в России. Мол, доказательств того, что снаряд запустили россияне – нет. Кроме того, по его словам, признаки нападения на Польшу не зафиксировали.

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Главный редактор Defense Express Олег Катков отметил: в НАТО уже знают, что именно попало. Ведь в воздушном пространстве Польши находятся самолеты дальнего радиационного досмотра, которые видят минимум на 500 километров.