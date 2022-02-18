Украина просит Германию и Францию усилить миссию ОБСЕ, – Верещук

Украина направила Германии и Франции просьбу усилить миссию ОБСЕ. Ведь Россия делает информационные выбросы, чтобы оправдать свою агрессию.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что в этой ситуации нам нужны независимые наблюдатели. Они должны провести верификацию, передает 24 канал.

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Для объяснения своей агрессии против Украины Россия прибегает к информационным вбросам. Для их разоблачения нужна независимая проверка,

– сказала Верещук.

По ее словам, это очень важно.

Миссия ОБСЕ в Украине

Представители миссии следят за тем, что происходит на оккупированном Донбассе. Они фиксируют серьезное обострение за последние дни. Пророссийские боевики продолжают игнорировать договоренности о режиме тишины на Донбассе. Только за сутки 15 февраля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 150 нарушений.

Украина просит провести совместное заседание Постоянного совета и форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Инициативу предложили после отказа России от встречи по Венскому документу.

Но Россия сразу же отказалась участвовать в консультациях по Венскому договору в ОБСЕ.

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