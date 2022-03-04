Украина просит Красный Крест срочно посодействовать в создании гуманитарных коридоров

Украина попросила Международный комитет Красного Креста срочно посодействовать в создании гуманитарных коридоров. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

Как отметили в администрации главы государства, во время второго раунда переговоров между Украиной и Россией стороны достигли взаимопонимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров.

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Украина попросила Международный комитет Красного Креста срочно начать необходимые действия для организации гуманитарных коридоров, ведь из-за постоянных обстрелов врагов, ряд населенных пунктов находятся на грани гуманитарной катастрофы.

Украина готова со своей стороны сделать все необходимое для эвакуации гражданского населения и доставки гуманитарных грузов,

– подчеркнули в ОП.

По состоянию на 4 марта в создании "зеленых коридоров" нуждаются в Киевской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях.

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