Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина требует провести международное расследование якобы обстрелов территории России. Оно должно быть беспристрастным, сообщает 24 канал.

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Нам нечего скрывать, мы знаем, что никаких подобных обстрелов Украина не осуществляла. Если России тоже нечего скрывать, то она должна поддержать проведение независимого расследования,

– отметил министр.

Он подчеркнул, что повторяет это во второй раз для подтверждения.

Фейки об обстреле России: что известно

Российские СМИ сообщили о еще одном якобы украинском снаряде, который попал на территорию Ростовской области. Писали о якобы боеприпасе от системы "Град". Следственный комитет страны-агрессора даже принялся за этот "инцидент".

Кроме Офиса Президента и МИД, в штабе Операции объединенных сил также отреагировали на ситуацию. Там подчеркнули, что Украина не стреляет.

К тому же, президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию о "снарядах в Ростовской области". Он подчеркнул, что все это ложь и провокация.

Что сказал президент о фейке: смотрите видео