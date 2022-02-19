Советник главы ОП считает такие сообщения российских СМИ бессмысленными. Однако ситуация представляет реальную опасность для мирных жителей оккупированных территорий и России.

К теме Захватчики подрывают сами себя, – Залужный прокомментировал "снаряды в Ростове"

Там же ядерные учения

Подоляк напомнил, что у украинских границ Россия скопила значительное количество войск и проводит учения ядерных сил.

Невозможно даже представить, чтобы кому-то в украинской армии пришло в голову обстреливать территорию России, когда вблизи наших границ сконцентрирована такая группировка российских войск, и тем более, когда проводятся учения ядерных сил России,

– сказал политик.

Такие провокации были в Грузии

Подоляк отметил, что Россия уже прибегала к такой пропаганде – "операции под ложным флагом" – во время подготовки войны против Грузии в 2008 году.

Кроме того, о таких провокациях предупреждали и на Западе. Предостерегали, что оккупанты сами будут совершать преступления, а обвинять будут Украину. Советник убежден, что демократический мир точно не поверит ни в какие обстрелы Ростовской области России.

"Откуда стреляли? Кто стрелял? Очевидно, что это специально заготовленные шаги оккупантов, чтобы оправдать действия против Украины", – подытожил Подоляк.

Что известно о российских фейках

Российские СМИ пишут, что 19 февраля в Ростовскую область прилетели 2 снаряда. Убеждали, якобы это украинские "Грады". Мол, снаряды повредили жилой дом. Следственный комитет России даже возбудил уголовное дело.

Однако в Министерстве иностранных дел и в Операции объединенных сил такие сообщения сразу опровергли, отметив, что это не наши снаряды. Украина не обстреливала Ростовскую область.

Президент Владимир Зеленский назвал фейки россиян циничной провокацией.

Важно – Байден о фейках России по "обстрелам" ВСУ: Это противоречит логике: