Радник глави ОП вважає такі повідомлення російських ЗМІ безглуздими. Однак ситуація становить реальну небезпеку для мирних жителів окупованих територій та Росії.

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Там же ядерні навчання

Подоляк нагадав, що біля українських кордонів Росія скупчила значну кількість військ та проводить навчання ядерних сил.

Неможливо навіть уявити, щоб комусь в українській армії спало на думку обстрілювати територію Росії, коли поблизу наших кордонів сконцентровано таке угруповання російських військ, і тим більше, коли проводяться навчання ядерних сил Росії,

– сказав політик.

Такі провокації були в Грузії

Подоляк зазначив, що Росія вже вдавалась до такої пропаганди – "операції під хибним прапором" – під час підготовки війни проти Грузії у 2008 році.

Крім того, про такі провокації і попереджали на Заході. Застерігали, що окупанти самі вчинятимуть злочини, а звинувачуватимуть Україну. Радник переконаний, що демократичний світ точно не повірить у жодні обстріли Ростовської області Росії.

"Звідки стріляли? Хто стріляв? Очевидно, що це спеціально зготовлені кроки окупантів, щоб виправдати дії проти України", – підсумував Подоляк.

Що відомо про російські фейки

Російські ЗМІ пишуть, що 19 лютого у Ростовську область прилетіли 2 снаряди. Переконували, нібито це українські "Гради". Мовляв, снаряди пошкодили житловий будинок. Слідчий комітет Росії навіть порушив кримінальну справу.

Однак у Міністерстві закордонних справ та в Операції об'єднаних сил такі повідомлення одразу спростували, наголосивши, що це не наші снаряди. Україна не обстрілювала Ростовську область.

Президент Володимир Зеленський назвав фейки росіян цинічною провокацією.

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