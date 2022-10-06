Украина просит у США больше систем ПВО в предчувствии ударов по инфраструктуре зимой, – СМИ

Украина изменила список необходимого оружия, которое хочет получить от США. Перед зимним периодом приоритетными становятся системы ПВО.

Из-за провалов россиян на фронте Путин может приказать совершать больше ракетных ударов по гражданской инфраструктуре украинских городов. В Пентагоне тоже не исключают подобный вариант.

Важно Какое оружие нужно Украине, чтобы изменить ход войны

Представитель Пентагона анонимно рассказал журналистам, что сценарий ракетных ударов по инфраструктуре вероятен. Во-первых, Россия уже прибегала к этому. Во-вторых, у государства-агрессора заканчивается запас высокоточных ракет, поэтому удары будут все более неточные, а следовательно, разрушительные.

Полную защиту трудно обеспечить из-за большой площади Украины

Однако в Минобороны США отметили, что площадь Украины большая. Поэтому будет сложно обеспечить полную защиту от всех опасностей из воздуха. Речь идет об атаках с российских подлодок и бомбардировщиков, пролетающих вблизи украинской границы.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предупредил, что можно ожидать, что Россия увеличит ракетные атаки по критической инфраструктуре Украины в ближайшие недели. Поэтому, по его мнению, нужно предоставить все ресурсы, в которых нуждается Украина для защиты от ракетных ударов.

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