Через провали росіян на фронті Путін може наказати здійснювати більше ракетних ударів по цивільній інфраструктурі українських міст. У Пентагоні теж не виключають такий варіант.

Важливо Яка зброя потрібна Україні, щоб змінити хід війни

Представник Пентагону анонімно розповів журналістам, що сценарій ракетних ударів по інфраструктурі є ймовірним. По-перше, Росія вже вдавалася до цього. По-друге, в держави-агресорки закінчується запас високоточних ракет, тому удари будуть усе більш неточними, а отже, руйнівними.

Повний захист важко забезпечити через велику площу України

Однак у Міноборони США зазначили, що площа України – велика. Тому буде важко забезпечити повний захист від усіх небезпек із повітря. Мовиться про атаки з російських підводних човнів та бомбардувальників, які пролітають поблизу українського кордону.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен попередив – можна очікувати, що Росія збільшить ракетні атаки по критичній інфраструктурі України найближчими тижнями. Тому, на його думку, треба надати всі ресурси, яких потребує Україна для захисту від ракетних ударів.

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