Про це 24 каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, нарощування озброєння триває й немає жодних сумнівів, що ми продовжуватимемо отримувати зброю.

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Скільки зброї потрібно Україні

Грабський зазначив, що нам передаються фактично вже сформовані за кількісним та якісним складом комплекти зброї для наших військових частин.

Мовиться про 16 гаубиць – і 155-міліметрових, і 105-міліметрових, а також боєприпаси до них. Передаються в цьому конкретному транші 4 HIMARS і боєприпаси до них,

– сказав військовий експерт.

Він зауважив, що у так званій безконтактній війні однією з ключових позицій є керовані снаряди. І Україні передаються ще сотні таких снарядів.

Тобто ми зможемо вистояти і завдати противникові удару заздалегідь, не давши йому навіть змоги підійти до лінії фронту. Але нам потрібно ще зброї,

– наголосив Грабський.

Адже, за його словами, втрати є, вони будуть у будь-якому разі. Адже ті ж самі артилерійські системи не є безсмертними. До того ж Україні потрібний додатковий комплект цієї техніки.

Те, що ми маємо, можна сміливо множити на три. І тоді ми можемо говорити про достатню кількість техніки,

– заявив він.

Військовий експерт додав, що ми ще дуже-дуже далеко від цього показника. Тому нарощування продовжується. Немає жодних сумнівів у тому, що ми будемо продовжувати отримувати цю зброю.

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Якою зброєю Україна може змінити хід війни

Грабський заявив, що для того, аби змінити хід війни, ЗСУ потрібно більше бойової броньованої техніки. Адже бойові операції здебільшого залежать від можливості маневрувати й завдавати концентрованих ударів несподівано. Як ми це зробили на Харківському, Луганському напрямках, а також робимо зараз на Херсонському напрямку.

Але бойові колони мають бути прикриті. І прикриті не тільки силами і засобами протиповітряної оборони, які нам передають, а достатньою кількістю авіації,

– наголосив військовий експерт.

До того ж, зауважив він, не лише винищувальною авіацією, а штурмовою й навіть бомбардувальною. Тобто мовиться вже про абсолютно іншу філософію ведення бойових дій – маневрену війну із застосуванням усіх доступних сил та засобів.

Якщо підсумувати, для нас важливими компонентами є наявність ударних артилерійських систем у достатній кількості. Тому що артилерія зараз і вогневі системи виконують основні бойові завдання. Велика кількість броньованої техніки, танків, авіація, протиповітряна оборона та, безумовно, засоби комунікації й управління,

– сказав Грабський.

Він зауважив, що рації є одним із елементів комунікації системи управління. Але вона включає в себе супутникову розвідку, систему шифрувального зв'язку, сателітні телефони та інші засоби прихованого зв'язку, щоб забезпечити стійкість і стабільність управління.

До того ж, додав експерт, не варто забувати про більш досконалі системи навіть штучного інтелекту, які дозволять поєднати в єдиний комплекс усі вказані компоненти.

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