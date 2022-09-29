Про це 24 каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. На його думку, Південна Корея може дати нам те, чого немає зараз або не можна знімати зі складів НАТО і США.
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Яку зброю може отримати Україна від Південної Кореї
Світан зазначив, що США шукають будь-які механізми щодо передачі Україні певних типів озброєння. Тому цілком може бути, що Південна Корея через Чехію відправить Україні зброї на 3 мільярди доларів, закупівлю якої забезпечить Вашингтон.
Південна Корея вважається одним із фаворитів у так званій гонці озброєнь. Вона виробляє дуже хорошу зброю, починаючи з САУ й закінчуючи тими ж літаками,
– сказав льотчик-інструктор.
За його словами, доволі непогані літаки замовляють у Південної Кореї поляки. Тому ці 3 мільярди доларів точно підуть на збільшення нашої боєготовності.
Я думаю, що це буде щось, пов'язане з артилерійським озброєнням аж до літаків. Тому почекаємо,
– наголосив Світан.
Військовий експерт зауважив, що 3 мільярди – доволі велика сума. Нам її вистачило б щонайменше на місяць роботи по російській армії.
Яку зброю може отримати Україна від Південної Кореї: дивіться відео
Як надійде в Україну оплачена США корейська зброя
Світан пояснив, що Південна Корея здебільшого включена у систему під виробництво натівського озброєння. Вона дуже добре нас підтримує Україну. І Південна Корея може дати нам те, чого, наприклад, немає зараз або не можна знімати зі складів НАТО і США.
Тобто можуть проплатити Сполучені Штати або під якісь прямі проплати, або, може бути, під тристоронні договори про передачу. Є фінансові механізми, які вирішують ці питання переважно фінансового плану з такою послідовністю,
– сказав полковник запасу ЗСУ.
Він додав, що заходити все це озброєння буде, звісно, через Європу. Оптимальним варіантом постачання є вже відпрацьовані логістичні ланцюжки.
Постачання зброї до України: головне
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