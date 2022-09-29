Про це 24 каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. На його думку, Південна Корея може дати нам те, чого немає зараз або не можна знімати зі складів НАТО і США.

Читайте також Зброя, проти якої немає захисту: як гранатомети Matador RGW-90 нищать окупантів на фронті

Яку зброю може отримати Україна від Південної Кореї

Світан зазначив, що США шукають будь-які механізми щодо передачі Україні певних типів озброєння. Тому цілком може бути, що Південна Корея через Чехію відправить Україні зброї на 3 мільярди доларів, закупівлю якої забезпечить Вашингтон.

Південна Корея вважається одним із фаворитів у так званій гонці озброєнь. Вона виробляє дуже хорошу зброю, починаючи з САУ й закінчуючи тими ж літаками,

– сказав льотчик-інструктор.

За його словами, доволі непогані літаки замовляють у Південної Кореї поляки. Тому ці 3 мільярди доларів точно підуть на збільшення нашої боєготовності.

Я думаю, що це буде щось, пов'язане з артилерійським озброєнням аж до літаків. Тому почекаємо,

– наголосив Світан.

Військовий експерт зауважив, що 3 мільярди – доволі велика сума. Нам її вистачило б щонайменше на місяць роботи по російській армії.

Яку зброю може отримати Україна від Південної Кореї: дивіться відео

Як надійде в Україну оплачена США корейська зброя

Світан пояснив, що Південна Корея здебільшого включена у систему під виробництво натівського озброєння. Вона дуже добре нас підтримує Україну. І Південна Корея може дати нам те, чого, наприклад, немає зараз або не можна знімати зі складів НАТО і США.

Тобто можуть проплатити Сполучені Штати або під якісь прямі проплати, або, може бути, під тристоронні договори про передачу. Є фінансові механізми, які вирішують ці питання переважно фінансового плану з такою послідовністю,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

Він додав, що заходити все це озброєння буде, звісно, через Європу. Оптимальним варіантом постачання є вже відпрацьовані логістичні ланцюжки.

Зверніть увагу! Збройні Сили України продовжують відвойовувати загарбані росією території. У Defence Express пояснили, яка зброя зараз потрібна Україні, щоб продовжити контрнаступ.

Постачання зброї до України: головне