Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его мнению, Южная Корея может дать нам то, чего нет сейчас или нельзя снимать со складов НАТО и США.

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Какое оружие может получить Украина от Южной Кореи

Свитан отметил, что США ищут любые механизмы передачи Украине определенных типов вооружения. Поэтому вполне возможно, что Южная Корея через Чехию отправит Украине оружие на 3 миллиарда долларов, закупку которого обеспечит Вашингтон.

Южная Корея считается одним из фаворитов в так называемой гонке вооружений. Она производит очень хорошее оружие, начиная с САУ и заканчивая теми же самолетами,

– сказал летчик-инструктор.

По его словам, довольно неплохие самолеты заказывают в Южной Корее поляки. Потому эти 3 миллиарда долларов точно пойдут на увеличение нашей боеготовности.

Я думаю, что это будет что-то, связанное с артиллерийским вооружением вплоть до самолетов. Поэтому подождем,

– подчеркнул Свитан.

Военный эксперт отметил, что 3 миллиарда – достаточно большая сумма. Нам ее хватило бы как минимум на месяц работы по российской армии.

Какое оружие может получить Украина от Южной Кореи: смотрите видео

Как поступит в Украину оплаченное США корейское оружие

Свитан объяснил, что Южная Корея в основном включена в систему под производство натовского вооружения. Она очень хорошо поддерживает Украину. И Южная Корея может дать нам то, чего, например, сейчас нет или нельзя снимать со складов НАТО и США.

То есть, могут оплатить Соединенные Штаты либо под какие-то прямые проплаты, либо, может быть, под трехсторонние договоры о передаче. Есть финансовые механизмы, которые решают эти вопросы преимущественно финансового плана с такой последовательностью,

– сказал полковник запаса ВСУ.

Он добавил, что заходить все это вооружение будет, конечно, через Европу. Оптимальным вариантом снабжения уже отработанные логистические цепочки.

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