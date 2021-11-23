Украина против России в ЕСПЧ: почему рассмотрение дела перенесли

Европейский суд по правам человека перенес слушания по "Донбасскому делу" на два месяца. Это совместный иск Украины и Нидерландов о многочисленных нарушениях прав людей в ОРДЛО и о катастрофе рейса МН-17.

Слушания перенесли с 24 ноября на 26 января 2022 года. О вероятной причине переноса даты рассмотрения рассказал бывший уполномоченный Украины по делам ЕСПЧ Назар Кульчицкий.

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Заседание пришлось перенести из-за судьи, которого назначили по квоте России. От дела он внезапно отказался, а найти замену ему не успели.

Я уверен, что это не Европейский суд по правам человека дела затягивает, а Россия постоянно просит сдвинуть сроки якобы для подачи дополнительной информации, документов и тому подобное. Россия делает все возможное для затягивания – это факт,

– заявил бывший уполномоченный Украины по делам ЕСПЧ Назар Кульчицкий.

Что известно о "Донбасском деле"

Нидерланды в 2020 году подали иск в ЕСПЧ против России из-за катастрофы самолета рейса MH17 на Донбассе летом 2014 года. Впоследствии Европейский суд объединил дело Украины против России с иском Нидерландов. Россия не признает причастности к катастрофе.

Катастрофа МН17

Трагедия произошла в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Все 298 пассажиров на борту погибли. Пророссийские боевики запустили ракету в самолет с оккупированного Донбасса. Суд подозревает четырех человек, среди которых:

экс-офицер ФСБ Игорь Гиркин, который в 2014 году называл себя министром обороны "ДНР",

россияне Сергей Дубинский и Олег Пулатов,

украинец Леонид Харченко.

Решение по делу должны объявить в следующем году.