Слухання перенесли з 24 листопада на 26 січня 2022 року. Про ймовірну причину перенесення дати розгляду розповів колишній уповноважений України у справах ЄСПЛ Назар Кульчицький.
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Засідання довелось перенести через суддю, якого призначили за квотою Росії. Від справи він раптово відмовився, а знайти заміну йому не встигли.
Я впевнений, що це не Європейський суд з прав людини справи затягує, а Росія постійно просить зрушити терміни нібито для подачі додаткової інформації, документів тощо. Росія робить все можливе для затягування – це факт,
– заявив колишній уповноважений України у справах ЄСПЛ Назар Кульчицький.
Що відомо про "Донбаську справу"
Нідерланди у 2020 році подали позов до ЄСПЛ проти Росії через катастрофу літака рейсу MH17 на Донбасі влітку 2014 року. Згодом Європейський суд об'єднав справу України проти Росії з позовом Нідерландів. Росія типово не визнає причетності до катастрофи.
Катастрофа МН17
Трагедія сталася у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі 298 пасажирів на борту загинули. Проросійські бойовики запустили ракету в літак з окупованого Донбасу. Суд підозрює чотирьох людей, серед яких:
- ексофіцер ФСБ Ігор Гіркін, який у 2014 році називав себе міністром оборони "ДНР",
- росіяни Сергій Дубинський та Олег Пулатов,
- українець Леонід Харченко.
Рішення у справі мають оголосити наступного року.