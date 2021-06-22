Украина проведет обучение Sea Breeze с рекордным количеством стран-участниц

Шестой флот Военно-морских сил США сообщил о своем участии в Sea Breeze-2021. Украинско-американские учения будут проходить в Черноморском регионе.

В 2021 году в соревнованиях примет участие рекордное количество стран. Учения начнутся уже на следующей неделе.

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Подробнее об учениях в 2021 году

Участие в тренировках примут 32 страны с 6 континентов. Также привлекут:

5 тысяч военных;

40 самолетов;

32 кораблей;

18 команд специальных операций и дайвинга.

По словам американских дипломатов, соответствующие учения способны усиливать морскую безопасность, повысить совместимость и обеспечить мир в регионе.

Что известно о Sea Breeze

Sea Breeze – это многонациональные военные учения. Начиная с 1997 года, их организуют на территории Украины.

Тренировки совместно организуют Украина и Соединенные Штаты Америки. Наше государство предоставляет инфраструктуру Черноморского побережья, в частности военную и гражданскую. В то же время США оказывают финансовую поддержку.

Участники Sea Breeze во время учений отрабатывают маневры на суше, в воздухе, в море и под водой. Отметим, что в мероприятии принимают участие военные из государств Черноморского региона, кроме России.