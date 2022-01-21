Украина провела учебные стрельбы из "Градов" недалеко от Крыма: мощное видео

Украинские военные провели тактические учения по защите морского побережья. Так, бойцы тренировались стрелять из "Градов".

Как проходили тренировки ВСУ

Учения состоялись на полигоне в Херсонской области. Военные уничтожали огневые средства, бронированную технику и живую силу условного противника.

К теме Оружия и боеприпасов достаточно, – командующий Сил теробороны ВСУ

Такие тренировки происходят регулярно. Именно поэтому военнослужащие всегда демонстрируют высокий уровень обученности и слаженности, вовремя реагируя на все возможные угрозы,

– подчеркнул командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

Во время учений военные использовали информацию от артиллерийской разведки, которая изучала местность и раскрывала цели для поражения. Кроме того, бойцы получали указания от операторов беспилотного летательного аппарата.

Цель учений:

слаживание артиллерийских подразделений,

совершенствование полевой выучки личного состава,

повышение практических навыков командиров в управлении подразделениями.

Результат говорит сам за себя. Военные достигли высокого уровня слаженности в выполнении поставленных задач,

– отметил генерал-лейтенант.

Наев отметил, что во время каждых учений командиры добавляют новые элементы и вводные для отработки различных аспектов противодействия врагу. Они усложняют задачу и так учат личный состав действовать в условиях внезапного изменения обстоятельств.

Смотрите видео с тренировок ВСУ:

Полный текст публикации Командования Объединенных сил ВСУ в фейсбуке:

В условиях внезапного изменения ситуации

На одном из общевойсковых полигонов Херсонщины защитники южного направления, которые несут боевую службу на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма, провели тактические учения по защите морского побережья и танкоопасных участков суши во время противодействия наступательной операции.

Боевые расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" выполнили задачи по подавлению и уничтожению огневых средств, бронированной техники и живой силы условного противника.

"Подобные тренировки происходят регулярно. Именно поэтому, военнослужащие всегда демонстрируют высокий уровень обученности и слаженности, вовремя реагируя на все возможные угрозы", – подчеркнул командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Например, в этот раз реактивная батарея совершила марш в район проведения тренировок, осуществила развертывание в боевой порядок и выполнила мероприятия по подготовке к стрельбе и управлению огнем.

Во время учений военнослужащие использовали информацию, которую предоставляла артиллерийская разведка, изучающая местность и раскрывала цели для поражения, а также указания, полученные от операторов беспилотного летательного аппарата-разведчика.

"Каждый раз командиры в обучение добавляют новые элементы и вводные для отработки различных аспектов противодействия врагу. Командиры усложняют задачу, обучая личный состав действовать в условиях внезапного изменения обстоятельств", – подчеркнул командующий.

Обучения имели целью слаживание артиллерийских подразделений, совершенствование полевой выучки личного состава, повышение практических навыков командиров в управлении подразделениями.

"Результат говорит сам за себя. Военными уже достигнут высокий уровень слаженности в выполнении поставленных задач", – отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.