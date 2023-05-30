Таким образом, Украина якобы пытается отвлечь внимание оккупантов. Также наше государство пытается сформировать благоприятный для себя фон для контрнаступления.

Важно Попадание в дома, эвакуация, план "Тайфун" и безумная паника: все об атаке дронов в Москве

Проводит ли Украина "формирующие операции" в России

Издание Financial Times вспомнило о загадочном ударе беспилотника по Кремлю, "вторжении" в Россию и атаке морских дронов на вражеский корабль в Черном море.

СМИ считают, что эти атаки являются "операциями по формированию обстановки", которые начала Украина. Цель – обмануть врага, вмешаться в его мышление и иным образом "сформировать" поле боя перед большим наступлением.

Один из высокопоставленных украинских чиновников заявил, что успешное наступление начинается с успешного психологического наступления, а российский боевой дух не на самом высоком уровне.

Бывший майор армии США Джон Спенсер подчеркнул, что "операции обмана" всегда были частью войны.

Это украинские операции в серой зоне, требующие от России тратить ресурсы – будь то войска или информационные операции. Они похожи на фокусы фокусника: они обманывают зрителя и заставляют его обратить внимание на что-то другое,

– отметил Спенсер.

По его словам, Украина якобы использует российский сценарий против России и отвлекает внимание страны-агрессора.

Западные официальные лица считают, что пока неясно, насколько эффективно будет контрнаступление, но Украина будет продолжать свои "формирующие операции", совмещая их с точными атаками.

Обратите внимание! Украинские власти официально постоянно заявляют, что наше государство не атакует и не обстреливает территории России.

В минобороны России обвинили Украину в атаке дронов на Москву

Недавно российское оборонное ведомство заявило, что Москву атаковали украинские беспилотники. По их данным, город атаковали 8 беспилотников самолетного типа. Мол, 5 дронов были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье, еще 3 – средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего они "потеряли управление и отклонились от намеченных целей". В этом они, как обычно, успели обвинить Украину.