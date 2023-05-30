Таким чином, Україна нібито намагається відволікти увагу окупантів. Також наша держава пробує сформувати сприятливе для себе тло для контрнаступу.

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Чи проводить Україна "формувальні операції" в Росії

Видання Financial Times згадало про загадковий удар безпілотника по Кремлю, "вторгнення" у Росію та атаку морських дронів на ворожий корабель у Чорному морі.

ЗМІ вважають, що ці атаки є "операціями з формування обстановки", які розпочала Україна. Метою є обдурити ворога, втрутитися в його мислення та іншим чином "сформувати" поле бою перед великим наступом.

Один з високопоставлених українських чиновників заявив, що успішний наступ починається з успішного психологічного наступу, а російський бойовий дух не на найвищому рівні.

Колишній майор армії США Джон Спенсер наголосив, що "операції обману" завжди були частиною війни.

Це українські операції в сірій зоні, які вимагають від Росії витрачати ресурси – чи то війська, чи то інформаційні операції. Вони схожі на фокуси фокусника: вони обманюють глядача і змушують його звернути увагу на щось інше,

– зазначив Спенсер.

За його словами, Україна нібито використовує російський сценарій проти Росії і відволікає увагу країни-агресорки.

Західні офіційні особи вважають, що поки незрозуміло, наскільки ефективним буде контрнаступ, але Україна продовжуватиме свої "формувальні операції", поєднуючи їх з точними атаками.

Зверніть увагу! Українська влада офіційно постійно заявляє, що наша держава не атакує та не обстрілює території Росії.

У міноборони Росії звинуватили Україну в атаці дронів на Москву

Нещодавно російське оборонне відомство заявило, що Москву атакували українські безпілотники. За їхніми даними, місто атакували 8 безпілотників літакового типу. Мовляв, 5 дронів було збито зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцир-С" у Підмосков'ї, ще 3 – засобами радіоелектронної боротьби, внаслідок чого вони "втратили керування та відхилилися від намічених цілей". У цьому вони, традиційно, встигли звинуватити Україну.