Украина проводит международные учения в Черном море: россияне активизировались

В акватории Черного моря 5 августа началась активная фаза многонационального противоминного обучения "Дайв-2021". За это россияне решили запустить авиацию.

Что известно о военных учениях

Учения проходят при участии ВМС Украины, Грузии, Болгарии, Азербайджана, США и Румынии. Моряки используют новейшее водолазное снаряжение стран-участниц.

Ранее Моряки из Украины и Грузии провели в Черном море совместные учения: фото

Кроме того, к учениям привлекли специальное оборудование поисково-спасательного судна украинских ВМС "Александр Охрименко" и гидрографического комплекса румынского судна "Александру Катанеану".

Военные отрабатывают:

парные водолазные спуски на глубину более 30 метров в составе интернациональных групп с выходом по предварительно согласованному режиму декомпрессии;

элементы оказания медицинской помощи с привлечением барокамеры, в случае выявления кислородной болезни.

Учения моряков в Черном море / Фото ВМС

На румынском судне иностранные коллеги рассказали о работе современного океанографического, метеорологического, топографического и гидрографического оборудования.

Основные усилия сосредоточены на синхронизации действий водолазов Совместной многонациональной тактической группы и ознакомлении со спецификой водолазного дела разных стран,

– отметил начальник поисково-спасательной службы Алексей Нестеров.

Он подчеркнул, что в дальнейшем задачи будут усложнять. Впереди участников ждет отработка операций по подводному разминированию, подводных подрывных и технических работ, противоминные действия и тому подобное.

Россияне активизировались

Из-за международных учений в Черном море сразу зашевелились русские. По данным ТАСС, они выпустили самолеты 279-го корабельного истребительного авиаполка в Крыму на наземный испытательный тренировочный комплекс.