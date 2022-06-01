Украина публично умножила Россию на ноль, – Подоляк о крахе репутации агрессора

Михаил Подоляк отметил, что в течение трех месяцев войны Украина буквально умножила Россию на ноль. И сделала она это публично, что буквально разрушило репутацию врага.

Это он сказал во время телемарафона. Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что только таким образом удалось показать стране-агрессорке, что наше государство ее не боится, передает 24 канал.

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Россия понимает только силу и не признает диалогов

Михаил Подоляк добавил, что многие годы Россия пыталась создать образ милитарного государства. Той, которую должны во всем мире бояться и идти ей навстречу. Для этого в стране-агрессорке не гнушались покупкой элит, используя теневые средства, полученные от продажи энергоносителей.

Все это, подчеркнул Михаил Подоляк, должно показать, что Россия действительно может "прийти и поставить, как говорили в ней, всех на колени".

Всё пошло не по плану. Хотя они (в России – 24 канала) и говорят, что у нас все идет по плану, но мы их репутацию умножили на ноль. И это большое уважение Украине за то, что мы это сделали публично. Россию нужно умножать на ноль только публично,

– подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что в России не понимают ни диалога, ни каких-либо договоренностей . Да и вообще в стране-агрессорке не понимают, что такое соблюдение юридических форматов. В ней прекрасно знают, как действует сила на силу. И именно противостояние Украины показало, что нашлась та сила, которая может одолеть Россию.

Между тем, Россию и Украину всячески пытаются посадить за стол переговоров. В частности, это делает президент Турции Реджеп Эрдоган.

Переговоры между Украиной и Россией возможны, но

Реджеп Эрдоган предложил Владимиру Путину провести переговоры . У них, по мнению президента Турции, должны взять Украина, Россия, а также представители ООН. Сам же переговорный процесс может состояться, например, в Стамбуле.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на якобы "готовность к переговорам" России . Он подчеркнул, что соответствующие заявления со стороны страны-агрессорки – классическая КГБшная постановка. Глава МИД добавил, что если бы в России действительно были такие намерения, то ее поведение кардинально отличалось бы от того, что есть сейчас.

Сам Михаил Подоляк на днях рассказал, при каких условиях могут состояться переговоры . По его мнению, это возможно только тогда, когда страна-агрессорка откажется от лицемерия. Прежде говорится о том, чтобы она вывела свои войска с территории Украины. Только после этого можно рассуждать о переговорном процессе.

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