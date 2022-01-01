Украина рассчитывает на поддержку европейских стремлений, – Зеленский о новом главе Совета ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон начал председательствовать в Совете Евросоюза. Владимир Зеленский поздравил нового руководителя и выразил надежду Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Францию и ее лидера с возглавлением Совета Европейского Союза. В частности он выразил надежды о сотрудничестве в оборонной сфере.

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На что надеется Украина

"Поздравляю с началом председательства в Совете ЕС. Желаю успехов в продвижении амбициозной повестки дня ЕС и преодолении вызовов. Рассчитываем на поддержку европейских стремлений Украины и дальнейшее углубление сотрудничества, в частности в сфере безопасности", – говорится в сообщении Зеленского.

Саммит Украина – ЕС: главное

В Киеве 12 октября состоялся 23 саммит Украина – Европейский Союз. В нем приняли участие Владимир Зеленский и руководство ЕС, в частности президент Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На нем еврокомиссия вместе с украинскими экспертами изучала сценарии гарантирования поставок газа для Украины. Как отмечалось, наше государство является и должно оставаться надежной транзитной страной.

Кроме того, на саммите состоялось долгожданное соглашение о свободном небе – так называемый авиабезвиз. Это позволит украинцам покупать более дешевые билеты, ведь в частности появятся новые лоукосты и лучший сервис.

Также Европа пообещала Украине 6,5 миллиарда евро в рамках программы "Восточное партнерство". По прогнозам, такой жест доверия с ее стороны привлечет и других инвесторов.

Совет Европейского Союза – состоит из 27 национальных министров определенных отраслей и одного ответственного за эту отрасль еврокомиссара, который не имеет права голосовать. Всего существует 10 конфигураций Совета.

Полный тест публикации Владимира Зеленского:

Поздравляю Эммануэля Макрона с началом председательства Франции в Совете ЕС. Желаю успехов в продвижении амбициозной повестки дня ЕС и преодолении вызовов. Рассчитываем на поддержку европейских стремлений Украины и дальнейшее углубление сотрудничества Украины и Евросоюза, в частности в сфере безопасности.

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