Украина раздавила голову-яйцо Путина: Юрий Журавель поздравил украинцев с Пасхой

Какая Пасха – такие и писанки. Но кто бы мог подумать, что рисунок Юрия Журавля, которому уже 8 лет, будет актуален для украинцев и сейчас.

Украинский музыкант и вокалист группы "От Винта!" Юрий Журавель поздравил всех с Пасхой. Сопровождал поздравительные слова он рисунком, сделанным еще 19 апреля 2014 года.

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Этому рисунку уже 8 лет, а в этом году мое желание сбудется!,

– отметил он.

Писанка-Украина разбивает голову-яйцо Путина

Еще 8 лет назад Юрий Журавель нарисовал мощный и символический рисунок. На нем писанка-Украина, на которой изображены наши земляки, которые держатся за руки, раздавливает голову Путина.



Рисунок Юрия Журавля актуальный до сих пор / Фото из фейсбука Юрия Журавля

Именно этим сейчас весь украинский народ и занимается. Каждый вносит свою лепту в борьбу против диктатора из страны-агрессора.

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