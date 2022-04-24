Український музикант і вокаліст гурту "От Вінта!" Юрій Журавель привітав усіх з Великоднем. Супроводив вітальні слова він малюнком, зробленим ще 19 квітня 2014 року.

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Цьому малюнку вже 8 років, а цьогоріч моє бажання збудеться!,

– зазначив він.

Писанка-Україна розбиває голову-яйце Путіна

Ще 8 років тому Юрій Журавель намалював потужний і символічний малюнок. На ньому писанка-Україна, на якій зображені наші земляки, котрі тримаються за руки, розчавлює голову-яйце Путіна.



Малюнок Юрія Журавля актуальний досі / Фото з фейсбука Юрія Журавля

І саме цим зараз весь український народ і займається. Кожен вносить свою лепту у боротьбу проти диктатора з країни-агресорки.

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