Военный обозреватель Василий Пехньо в эфире 24 Канала рассказал, что украинские разработчики уже работают над несколькими вариантами противодействия таким целям, а отдельные решения проходят боевое применение. Россия сейчас пользуется коротким промежутком, пока новые средства не стали массовыми, но этот период может закончиться после того, как украинская промышленность нарастит необходимые возможности.

Реактивные дроны требуют недорогого ответа

По своим характеристикам новые российские реактивные дроны гораздо ближе к крылатым ракетам, чем к обычным "Шахедам". Украинская ПВО уже имеет большой опыт работы с такими целями, а эффективность перехвата крылатых ракет в последнее время достигает примерно 90%.

"Герань-5" – это, по сути, маленькая крылатая ракета. "Бандероль" – тоже маленькая крылатая ракета с небольшой боевой частью. А крылатые ракеты мы умеем и довольно успешно сбиваем,

– пояснил Пехньо.

Усилить такую работу помогает и самолет дальнего радиолокационного обнаружения, переданный Украине Швецией. Его применение позволяет лучше обнаруживать воздушные цели, однако главной проблемой в борьбе именно с реактивными дронами остается стоимость перехвата.

Маленькую крылатую ракету нужно сбивать, условно говоря, маленькой зенитной ракетой – недорогой и дешевой. Сбивать "Бандероль" или "Герань-5" с помощью дорогостоящих комплексов типа IRIS-T, NASAMS или даже Gepard экономически невыгодно, и мы это прекрасно понимаем,

– подчеркнул военный обозреватель.

Украина уже проходила подобный этап с обычными "Шахедами", когда после массового применения дешевых дронов пришлось искать такой же массовый и более доступный ответ. После появления дронов-перехватчиков Россия начала активнее переходить к реактивным средствам, поэтому украинской промышленности теперь нужно время, чтобы так же перестроить систему противодействия под новую угрозу.

Украина уже готовит несколько решений

Промышленность начала искать ответ на реактивные угрозы еще до того, как Россия резко нарастила их применение в конце лета. Проблема заключается не в отсутствии идей, а в том, что новые средства нужно довести до финальной стадии, испытать и масштабировать параллельно с производством уже необходимых фронту перехватчиков.

У нас есть разработки, они просто пока не дошли до финальной стадии. Речь шла о четырех разработках, которые уже в той или иной степени готовы, и скоро у нас появятся варианты,

– рассказал Пехньо.

Первые результаты уже демонстрируют и участники кластера Brave1. Отдельное направление продемонстрировало ГКБ "Луч", которое представило малогабаритную зенитную ракету для комплекса "Стрела-10", созданную на основе модернизации противотанкового комплекса "Стугна". Такое средство уже применяют, в частности, украинские морпехи на Юге против реактивных целей.

То есть у нас есть, что с этим делать, нам просто нужно немного времени. И россияне прекрасно понимают, что у них есть определенный временной лаг, когда они могут осуществлять этот террор,

– подчеркнул военный обозреватель.

Активное применение реактивных дронов началось примерно в середине августа, и в ближайшие недели Россия еще будет пытаться использовать преимущество нового типа угроз.

Я уверен, что этот террор продлится примерно до конца сентября. Что будет дальше – будет зависеть от нашего ответа,

– подытожил Пехньо.

До этого момента ключевой задачей остается ускорение испытаний и оснащение ПВО более дешевыми средствами, которые можно будет массово применять против реактивных дронов.

Пехньо объяснил угрозу реактивных дронов России: смотрите видео