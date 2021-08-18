Украина разрешила въезд иностранцам после одной дозы вакцины от COVID-19

Правительство несколько изменило правила въезда иностранцев в страну на период пандемии COVID-19. Теперь в Украину можно будет въехать не только полностью пройдя вакцинацию, но и после первой дозы.

Пересечь границу Украины иностранцы или лица без гражданства могут, показав отрицательный результат ПЦР, экспресс-тест на антиген или документ, подтверждающий вакцинацию от COVID-19.

Кстати Украина официально признала вакцину Johnson & Johnson против COVID-19

Для въезда достаточно одной дозы

Теперь будут принимать иностранный COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию одной дозой вакцины, которая есть в списке Всемирной организации здравоохранения.

Раньше надо было подтвердить полный курс.

Может ли Украина закрыть границы из-за штамма Дельта

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине готовы реагировать на ухудшение ситуации из-за штамма коронавируса Дельта. Однако полностью закрывать границы пока не планируют.

Коронавирус в Украине: что известно