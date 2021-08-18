Украина разрешила въезд иностранцам после одной дозы вакцины от COVID-19
Источник:постановление правительства
Правительство несколько изменило правила въезда иностранцев в страну на период пандемии COVID-19. Теперь в Украину можно будет въехать не только полностью пройдя вакцинацию, но и после первой дозы.
Пересечь границу Украины иностранцы или лица без гражданства могут, показав отрицательный результат ПЦР, экспресс-тест на антиген или документ, подтверждающий вакцинацию от COVID-19.
Кстати Украина официально признала вакцину Johnson & Johnson против COVID-19
Для въезда достаточно одной дозы
Теперь будут принимать иностранный COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию одной дозой вакцины, которая есть в списке Всемирной организации здравоохранения.
Раньше надо было подтвердить полный курс.
Может ли Украина закрыть границы из-за штамма Дельта
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине готовы реагировать на ухудшение ситуации из-за штамма коронавируса Дельта. Однако полностью закрывать границы пока не планируют.
Коронавирус в Украине: что известно
- За сутки 17 августа в Украине обнаружили 1 447 больных коронавирусом. В больницы госпитализировали 677 человек.
- Всего с начала пандемии заболели 2 268 666 украинцев, выздоровели – 2 198 220, а умерли – 53 336.
- Первую дозу вакцины в Украине уже получили 4 851 539 человек, полностью вакцинировались – 2 851 458.