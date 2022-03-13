Украина разрушила миф о "непобедимости" российской армии, – Залужный

Россия рассчитывала захватить Украину через 48 часов. Но Украина остановила их и сорвала захватнические планы.

Как рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, запасы пищи, топлива, боеприпасов оккупанты подготовили максимум на 3 суток. А война уже длится 18 дней.

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По словам Залужного, украинским бойцам удалось уничтожить не только многие российские техники. Также на украинской земле пало более 12 тысяч оккупантов.

Эта война доказывает, как далеко мы продвинулись вперед за последние годы. Сегодня армия России по уровню профессионализма – это мы образца начала 2014 года,

– подчеркнул генерал.

Также Залужный привел показательный пример их "военного мастерства". Речь идет об истории со "сбитым" украинским байрактаром – на самом деле именно украинцы сбили российский беспилотник, однако решисты выдали этот успех за свой. Якобы они уничтожили Bayraktar Вооруженных Сил.

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