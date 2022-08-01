Развиваем Крымскую платформу несмотря на все угрозы и ощутимое противодействие рф, – Зеленский

Украина делает все для того, чтобы как можно скорее вернуть Крым. Внимание международного сообщества – один из главных факторов достижения успеха в этом направлении.

Президент Владимир Зеленский провел разговор с Эммануэлем Макроном. Один из вопросов, которые обсудили главы Украины и Франции – Крымская платформа.

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Развитие Крымской платформы

Как сказал Зеленский в своем обращении к украинцам, во время разговора с Макроном он предложил ему принять участие в Крымской платформе. Саммит будет проходить онлайн.

В прошлом году мы создали Крымскую платформу и развиваем этот формат – несмотря на все угрозы и ощутимое дипломатическое противодействие россии,

– сказал президент.

Он добавил, что за время оккупации россияне превратили полуостров в большой военно-тюремный лагерь. Крым стал одним из плацдармов для огневых ударов по мирным украинским городам.

"Постепенно восстановим справедливость и в отношении нашего Крыма", – заявил Зеленский.

Что касается ситуации на фронте, то она пока не претерпела существенных изменений. Наши герои держат оборону, ломают все планы российских оккупантов и наносят им новые потери. На Донбассе, Харьковщине и на Юге продолжаются активные бои.

Смотрите видео обращения Владимира Зеленского к украинцам