Президент Володимир Зеленський провів розмову з Еммануелем Макроном. Одне з питань, які обговорили глави України та Франції – Кримська платформа.

Читайте також Окупанти обстріляли автобус з людьми, які рятувались з Херсонщини: є 2 загиблих

Розвиток Кримської платформи

Як сказав Зеленський у своєму зверненні до українців, під час розмови з Макроном він запропонував йому взяти участь у Кримській платформі. Саміт буде відбуватися онлайн.

Минулого року ми створили Кримську платформу і розвиваємо цей формат – попри всі загрози і відчутну дипломатичну протидію Росії,

– сказав президент.

Він додав, що за час окупації росіяни перетворили півострів на великий військово-тюремний табір. Крим став одним із плацдармів для вогневих ударів по мирних українських містах.

"Поступово відновимо справедливість і щодо нашого Криму", – заявив Зеленський.

Що стосується ситуації на фронті, то вона наразі не зазнала суттєвих змін. Наші герої тримають оборону, ламають усі плани російських окупантів та завдають їм нових втрат. На Донбасі, Харківщині та на Півдні тривають активні бої.

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського до українців