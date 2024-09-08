Украина успешно адаптирует и развивает средства противодействия российским БпЛА, – ISW

Украина активно и успешно развивает РЭБ для противодействия российским БпЛА. Это позволяет Силам обороны использовать системы более низкого класса, чтобы компенсировать давление России на нашу ПВО.

Об этом говорится в новом обзоре аналитиков Института изучения войны.

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Украина успешно адаптирует средства противодействия российским дронам

Украина продолжает успешно адаптировать и развивать свои средства противодействия (РЭБ) беспилотникам, что позволяет украинским войскам использовать системы низшего класса для противодействия российскому давлению на ограниченную систему противовоздушной обороны Украины,

– говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что украинский военный аналитик Петр Черник заявил 7 сентября, что украинские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) выводят из строя беспилотники "Шахед-136/131", заставляя их менять курс и падать после того, как заканчивается топливо.

Украинские официальные лица недавно сообщили, что некоторые российские беспилотники "Шахед" не достигли своих целей по неустановленным причинам, но 31 августа и 6 сентября ВВС Украины признали, что украинские системы РЭБ повлияли на российские беспилотники.

Украинская компания-производитель беспилотников Besomar заявила 7 сентября, что она разработала беспилотник-перехватчик, который может сбивать российские беспилотники, и что украинские силы уже используют эти беспилотники-перехватчики в зоне боевых действий.

Недавно ISW также наблюдал сообщения об использовании украинскими силами FPV-дронов для сбивания российских вертолетов, разведывательных и ударных беспилотников.

"Эти украинские контрмеры являются частью более широких усилий, направленных на компенсацию давления, который повторяющиеся крупномасштабные серии российских ударов оказывают на ограниченную систему противовоздушной обороны Украины в условиях задержки и непоследовательности поставок западной помощи в области безопасности", – написали в ISW.

В американском Институте изучения войны отметили, что использование Украиной средств РЭБ для противодействия беспилотникам "Шахед", в частности, позволит украинским войскам сохранить ограниченные системы ПВО и ракеты, которые необходимы Украине для защиты от российских ракетных ударов, направленных на прифронтовые районы Украины, объекты критической инфраструктуры и крупные населенные пункты.

Кроме того, аналитики ISW продолжают считать, что российские и украинские войска участвуют в технологической гонке между наступательными и оборонными технологиями, и что способность Украины внедрять технологические инновации, которые опережают российские адаптации, имеет решающее значение для способности Украины компенсировать нынешние преимущества России в сфере материально-технического обеспечения.